L’OCP a de grandes ambitions pour son site de Boucraâ et par-delà pour toutes les régions du Sud. Dans l’axe Sud Tarfaya-Boucraâ-Laâyoune, le groupe a programmé l’installation d’un complexe vert de production d’ammoniac, au sud de Tarfaya. Celui-ci aura une capacité d’un million de tonnes par an, alimenté par un parc solaire et éolien d’une…