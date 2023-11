Enseignement supérieur : Le gouvernement veut tripler le nombre de lauréats dans les filières numériques

Cette convention vise à concevoir et à mettre en place de nouvelles offres de formation universitaires en numérique au niveau de toutes les universités marocaines publiques, adaptées aux besoins du marché de l’emploi et aux attentes des investisseurs nationaux et étrangers.

Elle vise à porter le nombre de lauréats qui étaient d’environ 8.000 actuellement dans les différents cycles de formation à 22.500 lauréats à l’horizon 2027. Les nouvelles formations numériques, lancées au niveau de 12 universités à travers les régions du Royaume, comprennent ainsi 144 nouvelles filières en matière d’analyse de données, de technologies numériques, de cybersécurité, de développement de programmes, de métadonnées, d’intelligence artificielle et autres.

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance du développement de compétences et de talents digitaux dans notre pays, en tant que moteur de la transition numérique et levier de l’économie. Il a souligné que la mise en place d’effectifs suffisants de lauréats issus des spécialités numériques permettra d’accélérer la dynamique de la transition numérique et de répondre aux attentes des investisseurs nationaux et étrangers.

Akhannouch a par ailleurs insisté sur la nécessité de veiller au renforcement et à la qualité des cursus de formation, de recherche scientifique et d’innovation, afin de garantir la convergence souhaitée entre l’emploi et la mise à niveau du capital humain, et ce, conformément aux Hautes directives Royales.

Il est à noter que cette convention vise également à concevoir des sessions de formation en numérique au niveau des universités publiques, en adéquation avec les innovations de la scène technologique, de manière à renforcer la diversification de l’économie nationale et contribuer à faire du Maroc une destination privilégiée des investisseurs dans les domaines du numérique et des technologies de l’information.

La convention a été signée par Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, ainsi que par Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, en présence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.