Terrorisme en Afrique, la coopération sud-sud est la solution

On le dit de toutes les promesses. Le continent africain l’est et à plusieurs égards. Toujours est-il que sa marche vers ce mieux espéré est empêtrée d’embûches. Celles-ci ont pour noms : séparatisme, terrorisme, instabilité politique, ingérences extérieures. Il s’agit de certaines des thématiques débattues lors de la 15ème édition du Forum MEDays de Tanger. Lors de la plénière de sa deuxième journée, ce jeudi 16 novembre, le rendez-vous tangérois s’est appesanti sur les problématiques du terrorisme et du séparatisme qui gangrènent l’Afrique.

D’entrée de jeu, Mahamat Annadif Salah, ancien ministre des affaires étrangères du Tchad, plante le décor en soulignant que, contrairement à ce que certains acteurs occidentaux avancent, « le terrorisme n’est pas une fabrication africaine, mais il a été exporté vers l’Afrique », suite à ce que l’on considère comme une « victoire » sur Al Qaeda et Daech. C’est que les terroristes qui ont réussi à fuir se sont repliés dans le Sahel. D’où ils déclenchent des opérations qui visent davantage les populations. Or, comme s’accordent les observateurs, il ne s’agit nullement de « prêcher la bonne parole » avec un soubassement religieux, mais de terrorisme pur et simple qui vise la mise sous la main des ressources desdites zones, tout en alimentant la visée d’aller toujours plus loin en étendant leurs zones d’influence. Du coup, dit l’intervenant, « personne n’est épargné ».

Un état de fait que corrobore l’ancien ministre des affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio, lorsqu’il donne des chiffres pour le moins effarant sur la situation prévalant dans la région. Des dizaines de milliers de victimes, dépassant les 50.000 rien qu’entre le Burkina Faso et le Bénin ces derniers mois, sans parler de la RDC et autres Nigeria et le Bénin. La situation est grave et cela n’a pas l’air d’émouvoir les cercles de la dénonciation permanente. Pour Gadio, il s’agit là de « la maladie du continent, entre autres maladies » qui devrait interpeller. Mais, visiblement, cela « ne réveillent pas les consciences ». Déjà, rappelle le panafricaniste, qu’il y a des appels pour la tenue d’un Sommet africain sur la question, mais qui n’a reçu d’écho positif de la part des décideurs. Pourtant, l’urgence est là. D’autant que des pans de jeunes africains, quand ils ne sont pas tentés, au péril de leurs vies, le risque de rejoindre l’Europe, se retrouvent « proies faciles » des « chantres du terrorisme importé », laissent entendre les panelistes. In fine, on se retrouve devant des « massacres fratricides » au sein même du continent !

Donner du rêve et de l’espoir !

A qui incombe, dès lors, la responsabilité ? Il y a autant de causes exogènes qu’endogènes dans ce récit ! Outre l’implication de forces étrangères, qui allument le feu et l’entretiennent, il y aura aussi des « responsabilités intrinsèques » où il faut se voir en face. Annadif parle de gouvernance. Gadio zoome sur le paradigme de développement éculé, désuet et erroné prévalant qu’il faut revoir sur le continent. Féru des rapprochements, l’ancien diplomate sénégalais ne manque de rappeler, en aparté, que le Continent compte 1 milliard de jeunes, soit 2 milliards de bras, qui peuvent faire la différence. Et ce, au moment où le vieillissement avance, l’Afrique « respire la jeunesse ». Mais, une jeunesse en manque de « rêve, d’espoir qui tourne le dos à l’Afrique ». En fait, ironise Gadio, « on ne peut pas dire à un riche qu’il est pauvre ? Les jeunes africains savent qu’ils marchent sur l’or (avec toutes les richesses de son sous-sol), mais on continue de dire que ce sont des pays pauvres !? ».

Pour cause ? Il ne s’agit pas uniquement des cous d’Etats militaires, 6 ces derniers temps, mais aussi des coups d’Etat institutionnels, voire constitutionnels. Conséquence ? La perte de confiance. Cette même confiance qui était, il y a quelques années, sur la voie du retour.

S’impose alors la question : que faire ? Emprunter la voie de la bonne gouvernance, que les élections soient porteuses de solutions et des sources d’exacerbation des problèmes. Autrement, c’est l’ins

Et puis, il y a aussi l’approche à adopter. Il n’est plus question d’importer les solutions d’ailleurs. L’Afrique, résument les intervenants, se doit d’avoir des réponses africaines aux problèmes africains. On l’aurait compris, les deux hommes votent pour que l’Afrique se prenne en main, que la coopération régionale prenne ses quartiers, que l’action traduit les positions exprimées. Il faut redonner confiance aux jeunes dans leur Continent, synthétise-t-on.

Les paradigmes de développement suivis ont fait leur temps. Il en faut des nouveaux “Made in Africa for Africa”.

Encadré

« Séparatisme » intéressé

Les intervenants, lors de la plénière de jeudi du Forum MEDays, de relever que le séparatisme n’a rien à avoir avec « une quelconque aspiration pour la liberté, mais qu’il est mû par l’ambition de s’emparer des ressources. Chaque fraction, soutenue par ailleurs, se voulant « détenteutrice » de cette ambition. Le hic est que le continent est dans une tendance de « fractionnement » sans précédent. En fait, rappelle un intervenant, à la base il y avait 32 Etats quand on parlait de l’unité africaine après les indépendances. On en est à 54 actuellement. Et il y a fort à craindre, au regard des enjeux en cours, qu’on aille plus loin. Mais, dans ces cas, seuls les Nations à ancrage tiennent face aux adversités et aux velléités. Toujours est-il que la, cohérence devrait prévaloir. Notamment, du côté des Institutions de l’Union africaine.