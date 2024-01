Série d’entretiens de M. Talbi El Alami en marge de l’investiture du nouveau président du Guatemala

Le renforcement des relations entre le Maroc et le Guatemala a été au centre d’une série d’entretiens tenus dimanche, à Guatemala-City, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et les dirigeants de ce pays d’Amérique centrale.

Ces entretiens se sont déroulés en marge de la visite de M. Talbi El Alami au Guatemala pour représenter SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau président, Bernardo Arévalo, qui a eu lieu dimanche.

Le président de la Chambre des représentants a été ainsi reçu en audience par le président de la République du Guatemala, l’occasion de mettre en avant les relations d’amitié liant les deux pays.

M. Talbi El Alami a transmis à M. Bernardo Arévalo les félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays, tout en faisant part de la disposition du Maroc à raffermir ses relations avec le Guatemala dans tous les domaines.

Il a en outre exprimé à M. Bernardo Arévalo l’appréciation du Royaume du Maroc pour les liens d’amitié distingués qui l’unissent à la République du Guatemala, et pour le développement constant de la coopération bilatérale, se disant confiant des perspectives de renforcement de ces relations en faveur de l’intégration et de la coopération Sud-Sud.

Accompagné de l’ambassadeur du Royaume au Guatemala, Tariq Louajri, le président de la Chambre des représentants a également eu des entretiens avec la vice-présidente guatémaltèque, Karin Herrera, et le ministre des Affaires étrangères, Carlos Ramiro Martinez Alvarado.

Ces entrevues ont permis de relever l’excellence des relations parlementaires entre le Maroc et le Guatemala, et de passer en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre les institutions législatives respectives, de manière à en faire un pilier fondamental et supplémentaire des relations entre Rabat et Guatemala-City, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, des investissements et de la culture.

Par ailleurs, M. Talbi El Alami a salué les relations de coopération étroites entre la Chambre des représentants et le Parlement du Guatemala aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Au cours de cette rencontre, il a passé en revue les différents projets d’envergure en cours dans le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, portant notamment sur les énergies renouvelables, la lutte contre la sécheresse et le réchauffement climatique, la production d’hydrogène vert, le dessalement de l’eau de mer, la sécurité alimentaire, outre la construction du plus grand port à Dakhla et la création d’un pôle d’intégration économique incluant 23 Etats de la façade atlantique de l’Afrique.

La cérémonie officielle d’investiture de M. Arévalo a eu lieu dans le Théâtre national Miguel Angel Asturias, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que de représentants d’institutions législatives et de délégations.