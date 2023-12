Sergueï Lavrov se félicite de la réussite du forum Russie-Monde arabe à Marrakech

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué mercredi à Marrakech, les efforts importants déployés par le Maroc pour assurer l’organisation avec succès de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde Arabe à Marrakech.

“Le Maroc a déployé de grands efforts pour faire de l’organisation de ce forum un succès, ce qui contribuera au renforcement des relations russo-arabes”, a affirmé le chef de la diplomatie russe lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe, Houssam Zaki, au terme de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde Arabe.

Et d’ajouter que “le Maroc est l’un de nos principaux partenaires au niveau du continent africain et dans le monde arabe et nous avons des projets communs”, soulignant que la Russie entend développer son partenariat avec le Royaume dans plusieurs domaines vitaux, tels que la culture, les mines ou encore l’énergie.

S’agissant de la situation au Moyen-Orient, M. Lavrov a indiqué que son pays, en coordination avec ses partenaires, notamment arabes, a déployé des efforts pour assurer la stabilité de la situation à long terme et trouver une solution au conflit palestino-israélien par les voies diplomatiques.