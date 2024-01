Maroc-Allemagne : Vers un renforcement de la coopération en matière d’emploi

«Nous avons vraiment un partenariat solide», s’est félicitée Schulze dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La ministre allemande a, dans ce sens, noté que les discussions ont porté sur des questions d’intérêt commun, dont la politique migratoire, le climat et l’énergie.

Schulze, qui effectue une visite de travail au Maroc, a, par ailleurs, souligné la volonté d’approfondir la coopération avec le Royaume dans ces domaines.

Jeudi,les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de mobilité internationale, d’emploi et de formation professionnelle, ont été au centre d’entretiens tenus entre Svenja Schulze et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de cette rencontre, Sekkouri a indiqué que les échanges ont porté sur la mobilisation des écosystèmes des deux pays, pour une coopération efficace et pragmatique, encouragée par une conjoncture favorable qui se prête idéalement à un partenariat fructueux.

Mettant en avant le potentiel de la main-d’œuvre jeune et qualifiée du Maroc, le ministre a relevé l’importance de promouvoir une mobilité internationale constructive, permettant aux individus d’enrichir leurs expériences à l’étranger et, si désiré, de revenir dans leur pays pour y construire leur avenir.

Et de souligner l’approche à la fois innovante et pratique adoptée, en mettant l’accent sur la planification stratégique et le développement d’outils de gouvernance pour la formation et l’intermédiation, visant à rapprocher l’offre et la demande dans un contexte international.

Pour sa part, Schulze a fait savoir que cette collaboration vise la création d’une relation gagnant-gagnant, mentionnant l’intérêt de l’Allemagne à attirer des travailleurs hautement motivés et qualifiés pour soutenir son économie et précisant que cette collaboration concerne en particulier les domaines de la santé, de l’électricité, ainsi que l’hôtellerie et la restauration.

Elle est également revenue sur le lancement de projets concrets pour promouvoir une migration qualifiée et organisée, dont la création des Espaces d’information maroco-européens pour l’appui à la mobilité et l’insertion professionnelle (EIMEA), en collaboration avec l’Union européenne et l’ANAPEC, servant de points de contact pour les personnes intéressées par le travail et la formation en Allemagne et en Europe et offrant des conseils personnalisés et des opportunités de formation linguistique et professionnelle.