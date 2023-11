L’Appel de Tanger pour l’expulsion de la «rasd» de l’UA gagne du terrain

Ils étaient 16 l’année dernière, ils sont désormais 23 . Les signataires de l’Appel de Tanger pour l’expulsion de la pseudo «rasd» de l’Union africaine se sont réunis, ce jeudi, en marge de la 15ème édition du Forum MEDays. En effet, le groupe ayant été à l’origine de cette initiative, lancée le 4 novembre 2022, se retrouve renforcé de cinq nouveaux signataires. Il s’agit de David J. Francis, Urbino Botelho, Ezechiel Nibigira, Albert Mabri Toikeusse et Cheikh Tidiane Gadio, respectivement ancien chef de la diplomatie de la Sierra Leone, de Sao Tomé & Principé, du Burundi, de Côte d’Ivoire et du Sénégal.

C’est dire que les efforts fournis depuis le lancement de cet appel, où se sont engagés des anciens premiers ministres et anciens ministres des affaires étrangères africains, ne cessent de recevoir davantage de soutien sur le continent. Une adhésion de plus en plus forte qui ne manquera pas d’avoir plus d’écho. Et ce, non seulement dans les sphères des “decision makers” en Afrique, mais aussi au-delà.

Une forte dynamique qui n’est pas prête de s’arrêter. D’autant que, sur fond de l’engagement croissant en Afrique en faveur de la marocanité du Sahara, les signataires ne comptent pas dormir sur des lauriers. La mobilisation restera à l’ordre du jour pour parvenir à l’expulsion urgente de l’entité fantoche de l’instance panafricaine. Plus encore, les signataires vont poursuivre leurs efforts en nouant les contacts avec les chefs d’Etat du continent comme ils comptent porter leur plaidoyer dans l’enceinte de l’Union africaine.

Ceci intervient au moment où la diplomatie marocaine gagne de plus en plus de points sur le différend artificiel sur le Sahara marocain. Avec, notamment, les innombrables Etats qui ne voient d’autres solutions que le plan d’autonomie. Et la toute récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU réconforte la position du Royaume, tout comme elle est source de satisfaction pour ceux qui appuient.

Les signataires se sont félicités d’ailleurs du contenu de la résolution 2703 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, reconnaissant que le conflit du Sahara ne peut être résolu que par une solution juste, durable et mutuellement acceptable, et valorisant le pragmatisme, le réalisme et l’esprit de compromis, qui caractérisent la plan marocain d’autonomie.

De même, ils ont réaffirmé leur soutien plein et entier au Plan marocain d’autonomie comme seule solution pour la résolution définitive du différend régional autour du Sahara marocain. Tout en saluant l’appui international qu’il ne cesse d’engranger, ils ont appelé la communauté africaine et internationale à adhérer pleinement au Plan marocain d’autonomie pour mettre un terme à ce conflit qui n’a que trop duré.