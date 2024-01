Le 7 février 2024, des élections présidentielles auront lieu en Azerbaïdjan. Pour la première fois, des élections auront lieu sur l’ensemble du territoire du pays, après que celui-ci ait pleinement rétabli son intégrité territoriale et sa souveraineté à la suite des opérations antiterroristes de septembre 2023, mettant fin à près de 30 ans d’occupation arménienne. 7 candidats se présenteront à la présidence lors de ces élections historiques. Parmi tous les autres, un candidat est clairement le favori et après le rétablissement complet de l’intégrité territoriale du pays sous sa direction, personne ne doute qu’il gagnera les élections : il s’agit de l’actuel président du pays, Ilham Aliyev.

L’année 2023 a marqué les 20 ans de la présidence d’Ilham Aliyev. Et par rapport à 2003, la République d’Azerbaïdjan a atteint des sommets de développement sans précédent, devenant le leader dans la région du Caucase du Sud et un acteur important non seulement dans les affaires régionales, mais aussi dans la politique mondiale.

Sous la présidence d’Ilham Aliyev, l’Azerbaïdjan a non seulement été reconnu comme l’économie la plus dynamique du monde, mais a également acquis l’image d’un pays qui évolue plus rapidement et dans le cadre de valeurs modernes à l’échelle mondiale.

Dans la pratique mondiale, il existe très peu d’exemples de pays qui ont réussi à obtenir des succès d’une telle ampleur en seulement 30 ans d’indépendance.

Depuis 2003, le pays a entamé une transition vers un nouveau modèle de développement socio-économique, dans le cadre duquel des mesures rapides ont été prises pour diversifier et numériser l’économie, renforcer le rôle du secteur privé et créer un environnement favorable pour attirer les investissements et résoudre les problèmes sociaux.

Grâce à des mesures cohérentes au cours des 20 dernières années, le niveau de pauvreté en pays a diminué de près de 44,7 % à 5,2 %, le volume du PIB réel a augmenté de 3,6 fois et le PIB nominal de 17,2 fois.

Projets à grande échelle

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est devenu la première puissance économique de la région. Un certain nombre de projets à grande échelle initiés par l’Azerbaïdjan et mis en œuvre conjointement avec ses partenaires apportent une contribution importante au développement non seulement de la région du Caucase du Sud, mais aussi des régions voisines. Parmi ces projets figurent l’oléoduc Bakou-Tbilisi-Ceyhan, le gazoduc Bakou-Tbilisi-Erzurum, ainsi que le projet géant de corridor gazier sud, conçu pour jouer un rôle clé pour assurer la sécurité énergétique de l’Europe, dans le cadre de laquelle ont été mises en service la construction et la mise en service des gazoducs Trans-Anatolien (TANAP) et Trans-Adriatique (TAP). En outre, on ne peut manquer de mentionner deux mégaprojets de transport : la construction de la voie ferrée Bakou-Tbilisi-Kars et les travaux dans le cadre du projet de corridor de transport international Nord-Sud. Il convient d’ajouter que l’Azerbaïdjan promeut actuellement le projet du Middle Corridor (Couloir du milieu), qui s’étendra de la Chine à l’Europe en passant par l’Asie Centrale, le Caucase du Sud et la Turquie, et que ce projet apportera une contribution importante au renforcement des relations économiques et de la connectivité dans un contexte immense région géopolitique.

Dans le « Rapport sur le développement durable » présenté par l’ONU en 2022, l’Azerbaïdjan a affiché le meilleur résultat de la région en termes de mise en œuvre des objectifs du développement durable et a pris la 50e place sur 163 pays.

Record de la production et des exportations

La stratégie pétrolière a atteint son apogée au cours des 20 dernières années, marquées non seulement par une croissance record de la production et des exportations de pétrole, mais également par des événements très importants et d’importance historique.

Le 25 mai 2005 a eu lieu la cérémonie d’ouverture de l’oléoduc Bakou-Tbilisi-Ceyhan (BTC), et le transport du pétrole azerbaïdjanais a commencé en 2006 depuis le port turc de Ceyhan.

En 2016, l’Azerbaïdjan a entamé une coopération avec l’OPEP – l’organisation des pays exportateurs de pétrole et du 10 décembre de la même année à nos jours est membre de la communauté OPEP +.

Si en 2003 l’Azerbaïdjan importait du gaz pour un montant de 4 milliards de mètres cubes, elle agit aujourd’hui comme un exportateur important et fiable de gaz vers l’Europe, signant l’un après l’autre des contrats à long terme pour la fourniture du « carburant bleu ».

L’Azerbaïdjan est devenu un initiateur et un actionnaire stratégique de l’important projet géant « Southern Gas Corridor » d’une valeur de 33 milliards de dollars et long de 3 500 kilomètres. La Turquie et la Géorgie ont été les premières à se joindre à cette initiative, suivies par les pays tels que l’Italie, la Grèce, la Bulgarie, l’Albanie. Actuellement parmi les partenaires nouveaux et potentiels il y a également la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et le Monténégro.

Le transport commercial du gaz naturel a commencé en 2020 via le gazoduc TAP, et à ce jour, un total de plus de 31 milliards mètres cubes de gaz ont été transportés vers les pays européens. Aujourd’hui, le gaz azerbaïdjanais est acheté en Europe par l’Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Serbie et la Macédoine du Nord.

En 2022, un protocole d’accord sur un partenariat stratégique dans le domaine énergétique a été signé entre l’Azerbaïdjan et l’UE, selon lequel les exportations de gaz naturel azerbaïdjanais seront doublées pour atteindre plus de 20 milliards de mètres cubes d’ici fin 2027, ce qui augmentera la couverture des approvisionnements en gaz vers de nouveaux pays.

Production d’électricité « verte »

L’Azerbaïdjan continue avec confiance sa pratique réussie de mise en œuvre de grands projets d’importance internationale dans le secteur de l’énergie traditionnelle dans le secteur de la production d’électricité « verte », planifiant son exportation ultérieure vers l’Europe. Le potentiel technique des sources d’énergie renouvelables du pays est estimé à 135 GW sur terre et à 157 GW du potentiel éolien de l’Azerbaïdjan dans la mer Caspienne. Le potentiel économique des sources d’énergie renouvelables de l’Azerbaïdjan est de 27 GW, dont plus de 23 GW sont le potentiel économique de l’énergie solaire, 3 GW sont le potentiel de l’énergie éolienne terrestre et environ 1 GW sont le potentiel de la bioénergie et de l’énergie des rivières de montagne.

Le développement de l’énergie verte en Azerbaïdjan, qui a débuté en 2020 avec des projets pilotes dans le domaine de l’énergie éolienne d’une capacité de 240 MW et de l’énergie solaire d’une capacité de 230 MW, mis en œuvre avec ACWA Power (l’Arabie Saoudite) et Masdar (les Émirats arabes unis).

Le 17 décembre 2022, l’Accord sur partenariat stratégique dans le domaine du développement et du transfert de l’énergie verte entre les gouvernements de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Roumanie et de la Hongrie a été signé. Dans le cadre de cet accord, des travaux sont en cours pour mettre en œuvre un projet visant à exporter l’énergie verte produite en Azerbaïdjan via la Géorgie et la mer Noire vers la Roumanie pour un transport ultérieur vers la Hongrie et le reste de l’Europe.

Grâce à la politique étrangère réussie du président Ilham Aliyev, et en signe de grand respect de la part de la communauté internationale à la participation active de l’Azerbaïdjan à la lutte contre le changement climatique, que cela a été décidé à l’unanimité d’organiser la 29e Conférence des participants à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) à Bakou en 2024.

Ainsi, l’Azerbaïdjan apportera une contribution significative à soutenir les objectifs de développement durable et résoudre les problèmes les plus urgents de notre époque et attirera l’attention de la communauté mondiale sur les problèmes environnementaux régionaux.

Afin de renforcer la solidarité internationale dans le contexte mondial de la lutte contre le changement climatique, le président Ilham Aliyev a déclaré 2024 «l’Année de la solidarité au nom du monde vert» en Azerbaïdjan.

Renaissance des territoires libérés

Pour la troisième année consécutive, l’Azerbaïdjan met en œuvre un programme à grande échelle pour la renaissance des territoires libérés de l’occupation. L’exemple de Jojug Marjanli, village libéré de l’occupation arménienne en avril 2016, a montré que l’Azerbaïdjan est capable de restaurer complètement à partir de zéro en peu de temps les infrastructures détruites et assurer le retour de la population expulsée d’ici il y a 30 ans. A la place des villages et des villes détruites, « les villages intelligents » ont été posés en peu de temps, et 2022 est devenue l’année de départ au premier « village intelligent » d’Agaly, construit au Zangilan. Le 16 novembre 2022, le premier programme de grand retour aux territoires libérés de la République d’Azerbaïdjan a été adopté. En 2021-2023, pour la mise en œuvre de projets, près de 7 milliards de dollars ont été alloués dans les régions du Karabakh et Zangazour orientale. En 2024, au moins 2,4 milliards de dollars supplémentaires seront alloués sur le budget de l’État à ces fins.

On peut affirmer avec certitude qu’il n’y a pas d’alternative à Ilham Aliyev pour l’électeur azerbaïdjanais, car l’ascension continue du pays au cours des 20 dernières années sous sa direction exige que le peuple azerbaïdjanais soutienne fermement la poursuite de cette voie politique. Il y a de nouveaux buts et objectifs à venir, qui doivent assurer le développement économique durable du pays dans la région et dans l’espace mondial, qui a pleinement restauré son intégrité territoriale. On peut affirmer sans hésitation que sous la direction du président Aliyev, l’Azerbaïdjan atteindra ces objectifs.