The Atlantic Dialogues : Le Policy Center met l’accent sur la promotion de la coopération

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Policy Center for the New South (PCNS) organise la 12e édition de sa conférence internationale annuelle ‘’The Atlantic Dialogues’’, du 14 au 16 décembre 2023 à Marrakech. Cette édition, rassemblant plus de 400 invités issus de 80 nationalités différentes du bassin atlantique, se distingue par son envergure et sa diversité. Axée sur le thème «Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde (A More Assertive Atlantic: Its Meaning for the World»), la conférence s’aligne sur les orientations et directives royales sur l’Afrique Atlantique contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche verte.

Le PCNS a soigneusement choisi la thématique de cette année pour refléter l’importance croissante de l’espace atlantique dans le contexte mondial actuel. Dans ce sens, la conférence vise à approfondir la compréhension des implications de la nouvelle perception de cet espace. L’accent est mis sur la promotion de la coopération atlantique, considérée comme essentielle pour le développement économique et social, en particulier pour les pays du sud de l’Atlantique. Cette coopération peut offrir une réponse coordonnée aux défis, tels que la transition climatique, et contribuer à la paix et à la sécurité dans la région.

Cette 12e édition permettra de discuter d’une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d’un Atlantique élargi et plus intégré à travers des échanges francs, informels et factuellement informés, favorisant des discussions susceptibles de déboucher sur des actions concrètes. Parmi les thèmes abordés, on retrouvera notamment des discussions sur l’avenir des partenariats stratégiques et du multilatéralisme, l’émergence du Sud global, la refonte de l’architecture financière internationale, les défis actuels de la démocratie outre les enjeux du changement technologique pour une transition durable.