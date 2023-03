Des congressmen US félicitent le Royaume pour sa contribution à la paix au Moyen-Orient.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les membres du Congrès US se sont dits très enthousiastes de voir de visu les grandes réformes réalisées par le Maroc et le rôle joué dans ce sens par SM le Roi.

« Nous reconnaissons le leadership marocain dans la région », a déclaré Adriano Espaillat, félicitant le Royaume pour sa contribution à la paix, notamment au Moyen-Orient.

Le congressman a salué à cette occasion les nombreuses réformes entreprises au Royaume en faveur de la famille et de l’émancipation de la femme, ainsi qu’en matière d’investissements économiques et d’infrastructures.

M. Espaillat a mis en exergue la place du Maroc en tant que « leader » dans la région, soulignant l’importance pour les États-Unis de poursuivre ce partenariat, qu’il a qualifié de « solide ».

« Nous continuerons à travailler pour développer nos relations avec le Maroc, qui devient un modèle dans la région », a, de son côté, indiqué Sylvia Garcia, également membre de la délégation américaine, saluant la vision africaine de SM le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, Salud Carbajal a loué le partenariat entre le Royaume et les Etats-Unis sur les plans économique, militaire, sécuritaire et environnemental, mettant en exergue les efforts entrepris par les deux pays pour faire face aux nombreux défis mondiaux.