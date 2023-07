Bourita et son homologue allemande se félicitent de l’excellence des relations bilatérales

Lors de la conférence de presse à l’issue d’un entretien à Berlin, entre la ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale d’Allemagne, Annalena Baerbock, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui effectue une visite de travail en Allemagne, les deux responsables gouvernementaux ont réaffirmé leur volonté partagée d’approfondir davantage les relations bilatérales de longue date, en vue d’établir un partenariat renforcé tourné vers l’avenir.

M. Bourita a indiqué que la relation historique qui lie le Maroc et l’Allemagne connait une dynamique très positive depuis la lettre adressée à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI par le Président allemand Steinmeier, ainsi que la visite au Maroc de Mme Annalena Baerbock, en août dernier.

Le ministre a précisé que Sa Majesté Le Roi a donné ses Hautes instructions pour faire de l’Allemagne un des partenaires stratégiques prioritaires du Royaume, sur la base de la confiance et du respect mutuel et la défense des intérêts mutuels des deux pays.

Les deux Ministres se sont félicités du lancement, l’année prochaine, du Dialogue Stratégique Multidimensionnel, tel que prévu dans la déclaration conjointe adoptée à l’occasion de la visite au Maroc de Mme Baerbock, le 25 août 2022.

A ce titre, M. Bourita a précisé que la mise en place de ce dialogue stratégique témoigne de la volonté partagée entre les deux pays pour approfondir davantage ce partenariat.

Les deux ministres ont également salué l’excellence des relations économiques et commerciales bilatérales et réaffirmé leur volonté de les renforcer et de les ouvrir sur de nouveaux secteurs, notamment ceux des énergies renouvelables, des infrastructures et de la numérisation. Ils ont souligné, à cet effet, leur intérêt commun à intensifier et à poursuivre cette coopération, afin d’en élargir la portée et d’en consolider les acquis.

M. Bourita et Mme Baerbock ont souligné aussi la pertinence du long partenariat bilatéral en matière de sécurité et se sont félicités du renforcement de ce partenariat pour continuer à relever ensemble les défis communs, notamment à travers des échanges de haut niveau.

Les deux Ministres ont mis en avant l’étroite collaboration dans le domaine migratoire et souligné l’approche rationnelle suivie entre les deux pays dans la gestion de cette question.

Les deux responsables gouvernementaux ont relevé dans le même sillage l’importance de la coopération bilatérale dans le domaine culturel et universitaire pour la promotion du développement humain et économique.

Dans le domaine du changement climatique, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de plaider en faveur d’un engagement international ambitieux pour combattre les effets du changement climatique et encourager les actions en faveur de l’atténuation de cet effet. Mme Baerbock a souligné le rôle de référence que joue le Maroc, sous la Conduite de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, notamment dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.

Les deux ministres ont souligné la convergence de leurs vues sur un ensemble de questions régionales et internationales et se sont engagés à poursuivre la concertation et la coordination, notamment sur la situation en Libye, au Sahel et au Moyen-Orient.