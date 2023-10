Assemblées BM/FMI: Akhannouch s’entretient avec le ministre français de l’Economie

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Marrakech, avec le ministre français de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et ce en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI).