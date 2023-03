Akhannouch s’entretient avec Le Commissaire européen à la politique de voisinage

Cette visite, la seconde effectuée par M. Varhelyi en moins d’une année, reflète l’intérêt de la Commission européenne envers le Royaume, en tant que partenaire stratégique.

A cette occasion, le Chef du gouvernement et le responsable européen ont salué la dynamique qui a marqué les relations entre le Maroc et la Commission européenne au cours des 3 dernières années, ayant abouti à la signature d’une série de conventions qui s’inscrivent dans le cadre des recommandations du Nouveau modèle de développement du Royaume et répondent aux priorités arrêtées par SM le Roi Mohammed VI, mises en œuvre par le gouvernement, notamment dans les domaines de la protection sociale, de la mobilisation des ressources en eau, et du développement de l’agriculture.

Ces entretiens auxquels a pris part l’Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart, ont également permis de passer en revue différents volets du partenariat multi-sectoriel entre les deux parties, à la lumière des opportunités existantes pour l’accélération et le renforcement des échanges économiques et commerciaux.