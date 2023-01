Agadir : La commune passe à l’action

Agadir, métropole attractive, moderne, ouverte sur ses citoyens et un exemple de développement durable et intelligent, telles sont les quatre grandes orientations de son Plan d’action communal (PAC). Les élus réunis fin décembre, en session extraordinaire, ont adopté à l’unanimité la feuille de route pour 2022-2027. A cette occasion, le président du Conseil communal, Aziz Akhannouch, a souligné l’approche consultative qui a marqué l’élaboration de ce programme. Plus de 1.000 personnes et quelque 10 instances et associations ont en effet participé à cette démarche.

Ce diagnostic participatif a permis de réaliser une évaluation complète du territoire communal et d’en relever les points forts et les points faibles qu’il faudra améliorer. Il ressort aussi de l’analyse effectuée, les opportunités à ne pas rater pour le développement durable de la ville et les menaces à prendre en considération. Dans ce contexte, les conseillers rappellent la croissance de la population d’Agadir deux fois plus rapide que la moyenne nationale (2,1% à Agadir Ida Outanane contre 1,2% à l’échelle nationale). Une évolution démographique qui met sous pression l’emploi dans la région: entre 2012 et 2019, Agadir Ida Outanane a enregistré une augmentation de son taux de chômage de 4,9, alors que ce taux a été plus modéré à Casablanca (2,9%) et a même régressé à Tanger et Marrakech (-6,2% et -4,2% respectivement). Comparativement à ces villes, Agadir accuse aussi un manque d’espaces verts et de loisirs. Une situation qui est déjà en passe de s’améliorer à travers les projets programmés. Pour améliorer l’attractivité du territoire d’Agadir en termes de qualité de vie et d’en faire une métropole moderne et un modèle en Afrique et dans la région MENA, le Conseil communal a une vision claire qui se décline en quatre dimensions, 12 axes et 48 volets.

Devenir un phare culturel

Pour l’attractivité de la ville, c’est un budget de 521 millions de dirhams qui est alloué et ce, pour «positionner Agadir comme cité olympique et destination sportive par excellence, toutes catégories confondues. Il s’agit aussi d’en faire un phare culturel et artistique, notamment en termes de musées et de festivals», est-il indiqué dans la feuille de route.

C’est un budget de 88 millions de dirhams qui est d’ailleurs alloué au volet culturel du PAC. Il s’agit, à travers plusieurs actions, de renforcer l’identité amazighe de la capitale du Souss et la doter d’un riche réseau d’équipements culturels et de musées. Il est question aussi d’offrir une animation riche et variée en toute saison et également de capitaliser sur les métiers d’art comme levier de développement.

Faire briller Agadir à travers ses performances environnementales et réintégrer la nature dans la ville est un axe prévu dans ce plan d’action. Une enveloppe de

413 millions de dirhams sera en outre dédiée à augmenter l’efficience et la qualité des services au citoyen à travers les nouvelles technologies. Faire d’Agadir une ville durable et intelligente consiste aussi à placer la data au cœur de la transformation digitale et en faire un levier de développement de la Commune.

Gouvernance centrée sur le citoyen

Pour renforcer le modèle démocratique et la gestion inclusive à travers une gouvernance ouverte centrée sur le citoyen, ce sont 15 millions de dirhams qui seront investis durant la période 2022-2027. Il est prévu de mieux organiser les services et notamment mettre en place une stratégie financière et fiscale prospective en veillant aux équilibres et en maîtrisant les risques. Le partage d’informations d’utilité publique et la mobilisation des acteurs concernés sont aussi prévus pour promouvoir la marque Agadir.

Enfin, doter la ville d’une infrastructure solide à même de l’accompagner dans sa mutation et renforcer la gestion patrimoniale constituent une autre dimension du PAC d’Agadir. A travers plusieurs actions, il s’agit de veiller à une planification spatiale raisonnée pour un développement stable, harmonieux et équitable. Pour ce faire, c’est plus de 1,45 milliard de dirhams qui seront injectés. A noter que dans la démarche du développement durable de la ville d’Agadir, la Commune prévoit le rééquilibrage de ses quartiers à travers l’aménagement de sept nouveaux centres urbains bien desservis dans le but d’offrir un cadre de vie de qualité à tous les habitants de la cité. A cet effet, 280 MDH de ce budget seront alloués pour végétaliser la métropole et redessiner ses quartiers pour en faire des lieux plus conviviaux.

Miser sur le sport

Mettre à niveau les équipements sportifs, optimiser le modèle de gestion sportive dans l’intérêt des usagers, digitaliser les processus d’interaction avec les associations, enrichir l’agenda des événements sportifs, sont quelques-uns des résultats escomptés à travers les actions programmées dans cet axe du PAC. Il est prévu dans ce contexte la construction de plus de 85 nouvelles installations sportives dans la ville.

Plusieurs terrains de proximité seront dans ce cadre mis en place dans les différents quartiers de la ville.