African Lion 2024 : Agadir abrite une première réunion de planification

L’armée US indique qu’une réunion de planification détaillée de l’édition 2024 de l’exercice militaire African Lion s’est tenue récemment à Agadir. Selon l’armée américaine, cette réunion de planification, organisée par les Forces Armées Royales (FAR), la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique (SETAF-AF), a accueilli des planificateurs militaires du Ghana, d’Italie, des Pays-Bas, du Sénégal et du Royaume-Uni.

Cette année marque également le vingtième anniversaire de l’exercice militaire African Lion. «Ce qui a commencé comme un exercice bilatéral entre les Marines américains et l’armée marocaine s’est développé chaque année pour inclure trois pays hôtes africains supplémentaires, de multiples partenaires et alliés africains et européens, ainsi que l’ensemble des forces interarmées américaines», souligne l’US Army.

«Nous sommes extrêmement heureux d’organiser cet exercice aux côtés de nos partenaires en Afrique et en Europe pour ce 20e anniversaire d’African Lion», a déclaré le lieutenant-colonel Drew Schaub, chef de la branche des interarmées de l’US Africom.

Chaque année, plus de 10.000 participants de 20 pays et de l’OTAN s’entraînent ensemble en mettant l’accent sur l’amélioration de l’interopérabilité avec les forces des pays partenaires africains. La réunion de planification a eu pour but d’identifier les scénarios de formation, les exigences logistiques et les objectifs de formation pour tous les participants à l’exercice de l’été prochain. Compte tenu de la complexité et de l’ampleur de cet exercice, la planification commence des mois avant l’exécution.

Au cours des huit prochains mois, les planificateurs militaires et civils se réuniront à plusieurs reprises dans chaque pays hôte pour planifier et affiner délibérément l’exercice.