L’avion est le mode de transport le plus sûr au monde, loin devant le train et la voiture. On a tous entendu cette affirmation, étayée par des chiffres et donc statistiquement vraie ! Néanmoins, les phobies liées aux accidents d’avion ou d’opérations terroristes sont profondément ancrées dans les esprits de beaucoup de passagers. On s’imagine aisément,…