Addis-Abeba: L’Ambassadeur du Maroc à l’UA s’entretient avec la vice-présidente de la Commission de l’UA

L’échange a porté sur les échéances prochaines au sein de l’Union africaine et la coopération entre le Maroc et l’organisation panafricaine.

La forte présence du Maroc au sein des différents organes de l’Union africaine a été également soulignée lors de cette entrevue qui s’est déroulée au siège de l’UA.

Au cours de cette rencontre, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU a réitéré l’engagement constant du Royaume pour une action africaine commune renforcée au service des causes nobles de l’Afrique et des intérêts vitaux du Citoyen africain, conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI de la coopération Sud-Sud.