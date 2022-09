Rentrée politique : Quand les jeunes annoncent la couleur

Où sont passées les jeunesses de nos partis ? Pour des raisons évidentes, on ne parle que des partis représentés au Parlement. Pour les autres, c’est une autre histoire. En théorie, après le retour des vacances, la jeunesse des partis devrait marquer, d’une manière ou d’une autre, la rentrée politique.

Il y a 20 ans, encore grisé par sa victoire éclatante aux législatives du 25 novembre 2011, le PJD avait organisé l’une des premières rencontres d’envergure de sa jeunesse. C’était, fin août 2012, la «Rencontre nationale» de la JJD avait accueilli, en plus de quatre ministres, une palette d’invités internationaux et près de 3 000 jeunes pour annoncer la rentrée politique. Avec le temps, cette rencontre annuelle a gagné de l’ampleur et servi depuis comme rampe de lancement pour les attaques du PJD contre ses adversaires et même ses partenaires de la majorité gouvernementale. A la veille des élections qui ont reconduit le parti pour un deuxième mandat à la tête du gouvernement, et au summum de popularité des islamistes, la rencontre a réuni près de 20 000 jeunes à Marrakech. A ce niveau, ce n’est plus une rencontre de formation et d’encadrement, mais un meeting politique. Une démonstration de force, comme en a fait tant le parti. Mobilisation de masse, intimidation et stigmatisation des adversaires, donc. C’est un modèle politique révolu, mais qui nous a coûté un retard de développement à plusieurs niveaux dont nous subissons actuellement les conséquences. Aujourd’hui, plus rien de cela. Les temps ont changé. Cette année, c’est effectivement les jeunes du RNI, une organisation dont la création est de récente date –la Fédération nationale de la jeunesse RNIste a vu le jour en 2017-, qui viennent de donner le «la» de la rentrée politique. Réunis à Agadir, les 9 et 10 septembre, pour la première fois après l’éclatement de la pandémie, pour la 4e édition de leur université d’été, les jeunes ont donné le ton, non pas par des discours pompeux mais par du travail sur le terrain.

Des actes, plutôt que des paroles

En effet, comme on le souligne au sein du parti, «cet événement annuel fait pour et par les jeunes constitue un espace permettant le retour d’expériences de membres ayant des postes à responsabilité. L’Université d’été est aussi l’occasion de donner aux participants un aperçu de cet espace que le parti met à leur disposition, de les encourager à participer à la vie politique en offrant un modèle et un exemple, mais aussi une opportunité de se présenter en son nom lors d’élections dans les conseils des collectivités territoriales».

Du terrain donc, et sans emportement idéologique ni animosité envers quiconque. Par ailleurs, poursuit-on au sein du parti, «il n’existe pas de meilleure manière pour les jeunes de démontrer leurs capacités et leurs qualifications en matière de gouvernance que de les placer au centre des responsabilités. La responsabilité, deuxième valeur des indépendants, permet une évaluation directe et objective des aptitudes et de l’engagement de ces jeunes. Et cela n’est possible que par

