Plus de 5000 jeunes attendus à la 3ème université d’été du RNI

Le meeting se tiendra ce 20 et 21 septembre à Agadir avec au menu des questions liées à la participation politique des jeunes, le rôle de la femme dans la participation politique et les valeurs de entrepreneuriat et la politique entre autres.

C’est ce vendredi que démarre dans la capitale du Souss pour deux jours la 3ème université d’été du RNI. Sous le thème de ‘’une mobilisation des jeunes pour une participation politique citoyenne’’, la rencontre devrait enregistrer la participation de plus de 5.000 jeunes issus des différentes régions du Royaume. Au rendez-vous également le président du parti, des membres du bureau politique ainsi que des invités marocains et étrangers, est-il précisé dans un communiqué du RNI.

Le coup d’envoi de cette troisième édition sera donné le 20 septembre, au théâtre de verdure de la ville. Le 21 septembre sont programmés des ateliers thématiques qui se tiendront à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Ibn Zohr et à l’Université internationale d’Agadir Universiapolis. Au menu des questions liées à la participation politique des jeunes, le rôle de la femme dans la participation politique, les valeurs de l’entreprenariat et la politique, entre autres. La santé, l’éducation, le sport, la langue Amazigh, l’art et la culture seront aussi au cœur d’ateliers thématiques.

La clôture de la rencontre aura lieu samedi en fin de journée avec au programme le rapport des ateliers et une allocution du président du RNI.