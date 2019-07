La Jordanie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Aymen Al-Safdi, a réitéré, ce samedi 20 juillet à Amman, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc.

« Notre position sur la question du Sahara marocain est claire, en l’occurrence la préservation de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et l’aboutissement à une solution politique dans le cadre du référentiel international et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU afférentes à ce sujet », a souligné Al-Safdi lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, à l’issue de leur entretien.

Rappelons que Nasser Bourita est en visite de travail en Jordanie du 19 au 21 juillet sur invitation de son homologue jordanien, Aymen al-Safdi. Bourita a été reçu cet après midi par le Prince Fayçal ben Al-Hussein, vice-roi du Pays, au Palais Husseiniya à Amman.

(Avec MAP)