« Israël réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara », a souligné Mme Shaked dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Elle a ajouté que ses entretiens avec M. Bourita ont également porté sur « les relations bilatérales solides et les projets communs que les deux pays vont accomplir ».

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a tenu une réunion de travail avec son homologue israélienne, à laquelle ont pris part de hauts responsables des départements de l’Intérieur des deux pays.