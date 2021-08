Communales : Le RNI dévoile sa liste et sa vision pour Agadir

Le politicien a déposé la liste qu’il conduit, auprès des autorités locales, ce matin. C’est ce qui a été annoncé lors d’une rencontre avec la presse pour présenter les candidats qui compose cette liste et les ambitions du parti pour Agadir. Le parti est ainsi le premier dans la capitale du Souss à déposer sa liste et à la dévoiler.

Une moyenne d’âge de 40 ans, un niveau d’instruction élevé avec plus de 70% des candidats dotés de diplômes universitaires et de solides expériences professionnelles, 21 femmes et quarante hommes, tous enfants de la ville… telles sont les caractéristiques de la liste du RNI pour la commune d’Agadir.

Une ville pour laquelle le RNI de fortes ambitions. Une métropole attractive tant sur le plan économique que culturel à l’échelle nationale et international. Pour cela le RNI se veut agir avec une vision globale nouvelle pour les dix prochaines années pour faire de la localité une cité développée et équilibrée avec une égalité des chances pour toutes ses composantes.

Au niveau de l’emploi, les perspectives de création de 100.000 emplois directs et indirects dans la métropole sont déjà avancées. Il est question également de renforcer les infrastructures et équipement de base de la ville tout en créant des cœurs de vie dans chaque quartier et localité pour une amélioration du cadre de vie des habitants. Le renforcement des équipements scolaires et établissements de formation ainsi que l’offre en lits dans les établissements publics de la Santé. A ce niveau, il est visé d’atteindre un nombre de 25 unités de proximité avec un nombre de 12 structures du genre.

Sur le plan social, sept nouveaux centres sont au programme pour accueillir notamment les enfants et les femmes en situation précaire.

Renforcement du transport urbain, des espaces verts, de la propreté de la métropole et plus d’équipements sportifs et culturels sont quelques uns des grands axes du programme du parti à Agadir.

Il y aura fort faire pour mieux positionner la ville qui a enregistré un grand retard dans son développement ces dernières années. Pour atteindre les objectifs escomptés, Aziz Akhannouch et les candidats de sa liste s’engagent à une action concrète, effective et permanente sur le terrain dans une démarche participative avec les habitants de la ville. Le tout pour faire d’Agadir la ville du futur.