Tunisie/Présidentielle 2019 : Said Kais et Nabil Karoui en tête après le dépouillement de 40% des suffrages (officiel)

Les candidat Kaies Said (indépendant) et Nabil Karoui, du parti Qalb Tounès, demeurent en tête du classement avec respectivement 18,9% des voix et 15% des voix, selon les résultats du comptage de 40% des PV de dépouillement, a révélé lundi l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE).