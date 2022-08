Afrique : Un lauréat de l’ENCG de Settat à la tête du gouvernement en Guinée

Bernard Goumou, inconnu jusqu’à sa nomination en tant que ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises en 2021, vient d’être confirmé à la tête du gouvernement. M. Goumou assumait cette fonction à titre intérimaire depuis juillet.

La presse guinéenne nous apprend qu’après son Bac, le nouveau Premier ministre a bénéficié d’une bourse d’études supérieures pour le Maroc. Au Royaume du Maroc, il est inscrit à l’ENCG de Settat. Au cours de cette formation, poursuit la même source, il a effectué successivement plusieurs stages, d’abord à l’ONE (en 2001), puis au cabinet d’expertise comptable Ahmed BARRADI en (en 2002) et au Groupe ACECA Assurances du Maroc (en 2003). Il est diplômé de cette école de commerce en Sciences de Gestion et Spécialité : Gestion Financière et Comptable. Après ses études au Maroc, il rentre directement en Guinée pour servir son pays.

La confirmation de M. Gomou est allée de pair avec un remaniement ministériel avec seulement deux nouveaux entrants. Le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé au pouvoir depuis plus de dix ans (2010-2021), s’est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans.

Les autorités de transition ont dit vouloir procéder durant cette période à une « refondation de l’Etat », rédiger une nouvelle Constitution, lutter contre la corruption, réformer le système électoral, organiser des élections et réconcilier des Guinéens divisés.