Prévisions météorologiques du mardi 17 décembre :  Pluies et averses parfois orageuses par endroits

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 17 décembre 2019, établies par la DMN :

– Pluies et averses parfois orageuses par endroits et par moments sur les plaines nord et centre, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas, ses régions ouest et l’Oriental.

– Chutes de neige localement abondantes sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux au-delà de 1300m.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Vent modéré à parfois assez fort d’ouest sur la Méditerranée, l’Oriental et l’Atlas et faible à modéré de Nord à Ouest partout ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, la Méditerranée, l’Oriental et le Sud-Est

– Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur les reliefs, 03/09°C sur le Sud-Est, l’Oriental, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saiss et les plateaux de phosphates et d’Oulmès et de 10/15°C sur le reste nord, le centre et le sud du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 05/12°C sur les reliefs, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les versants sud-est, 12/18°C sur le littoral méditerranéen, les plaines nord et centre et le Souss et de 18/24°C sur le sud du pays.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, le Détroit et au Sud et forte à très forte entre Tanger et Tarfaya.

(Avec MAP)