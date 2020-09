Averses orageuses localement fortes ce jeudi dans plusieurs provinces

Ces averses sont prévues dans les provinces d’Al Haouz, Midelt, Azilal, Taroudant, Figuig et Ouarzazate, a précisé la Direction dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange. En outre, des averses orageuses modérées intéresseront cette nuit et la matinée de demain les provinces de Taounate, Larache, Chefchaouen, Tétouan et Al Houceima, a ajouté la même source. Ces averses seront accompagnées localement par des chutes de grêle et des rafales sous orages.

Des rafales de vents assez fortes intéresseront la journée de demain les régions de l’Atlas, l’Oriental, la Méditerranée et le Rif.

(Avec MAP)