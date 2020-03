Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies jusqu’au mercredi 25 Mars

Des chutes de neige, des averses orageuses localement fortes et de fortes pluies sont attendues du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé lundi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, des chutes de neige au-delà de 1900 m de niveau orange (10-40 cm) concerneront du lundi à 14h00 au mercredi à 12h00 Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Chichaoua, Ifrane, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir, précise la DMN dans un bulletin spécial.

En plus, des averses orageuses localement fortes de niveau orange, sont prévues du lundi à 14h00 au mardi à 12h00 à Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, El Kela des Sraghna, Fquih Ben Salah, Guercif, Sefrou, Taourirt et Taza, ajoute la même source, indiquant que le même phénomène intéressera le lundi de 14h00 à 23h00 Chichaoua, Gercif, Ifrane, Khenifra, Marrakech, Midelt, Ouarzazate, Rehamna, Taroudant et Tinghir.

Par ailleurs, de fortes pluies de niveau orange (de 50 à 90 mm) sont attendues du lundi à 22h00 au mercredi à 00h00 à Al Hoceima, Chefchaouen, M’Diq-Fnideq et Tétouan, relève le bulletin, ajoutant que de fortes pluies de niveau orange (de 40 à 60 mm) sont prévues du mardi à 03h00 au mercredi à 06h00 à Driouech et Nador.

Des averses orageuses localement modérées sont attendues le lundi de 11h00 à 23h00 sur les provinces de Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan Tan, Tarfaya, Laâyoune et Smara, note la même source, ajoutant que des averses orageuses peuvent être accompagnées, par endroits, de grêles ou de rafales de vent sous orages alors que les cumuls de pluies estimés peuvent être localement dépassés.

(Avec MAP)