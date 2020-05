Recrutement : quand les entretiens à distance se généralisent

Skype, zoom, webex ou encore teams, les applications de visioconférence ont sans aucun doute vu leur usage exploser pendant le confinement. S’ils sont souvent utilisés pour des réunions de travail, leur usage ont aussi fait leur place dans le recrutement.

Alors que certaines entreprises ont mis leur process de recrutement en pause en attendant la fin du confinement, d’autres, en revanche, ont continué à enchaîner les échanges avec les candidats à distance, que ce soit à travers les vidéoconférences, entretiens en différé ou évaluations en ligne.

Marie Agot, manager chez IBB Executive Search, explique à cet effet que «dans le contexte actuel, il est primordial que les entreprises maintiennent leurs expressions de besoins et avancent dans les process en cours afin d’anticiper la reprise. Certaines entreprises marocaines ont adopté ces pratiques de manière réactive».

Pour sa part, Saad Benkirane, DG du cabinet Idoine, explique que ces outils ne sont pas pour autant nouveaux. «Pour certains profils pointus, il est courant que des entretiens soient organisés entre plusieurs localisations du pays ou même pour des candidats établis à l’étranger. Les entreprises ne trouvent aucun refus à ce que ces entretiens soient organisés à distance», tout en rajoutant que «vu la situation actuelle, les entretiens à venir vont être encore plus compétitifs car les candidats auront à redoubler d’exigence. Une bonne prestation en entretien leur vaudra peut-être d’être rappelés dans quelques mois, quand la situation sera apaisée».

Les entretiens en différé permettent également un gain de temps

Côté outils, les entreprises utilisent également les entretiens vidéo en différé. Ainsi, les responsables recrutement n’ont pas à se soucier de leurs emplois du temps et à planifier des entretiens pendant les horaires de bureau qui peuvent parfois être consommateurs de temps. Ils reçoivent les entretiens vidéos qu’ils peuvent visionner quand ils le souhaitent et autant de fois qu’ils le désirent avec la possibilité de les partager avec les autres personnes décisionnaires du recrutement en cours.

Cette technologie permet ainsi d’alléger le processus du recrutement et de réduire le délai qui s’avère souvent long et lourd et, par conséquent, se révèle très coûteux pour l’entreprise.

Pour les candidats, cela leur permet d’avoir plus de chances d’obtenir un entretien d’embauche sans postuler et sans avoir à se déplacer jusqu’au recruteur.