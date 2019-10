Reconversion professionnelle : 73% des cadres prêts à un nouveau départ professionnel après les vacances

Réalisée durant le mois de septembre, l’enquête a été menée auprès de plus de 1 320 cadres marocains, dans le but d’analyser leur comportement lors des semaines de congé.

Ainsi, 40% des cadres marocains souhaitent se reconvertir professionnellement, et s’orienter vers une nouvelle voie, alors que 60% sont prêts pour un changement d’emploi.

D’autre part, 65% des répondants affirment être contraints de rester joignables pendant leurs vacances. Cela peut déteindre fortement sur leur bien-être, étant donné que les vacances sont faites pour se déconnecter et se ressourcer. Les moins de 25 ans sont les cadres les plus stressés : 57% sont constamment et souvent stressés, contrairement aux cadres confirmés. Les moins de 25 ans sont stressés à leur poste, car ils ont besoin de faire leurs preuves, étant donné qu’ils débutent leur vie professionnelle. L’enquête montre également que les hommes sont plus épanouis au travail que les femmes, et pour cause, les femmes doivent jongler entre leur travail et leur vie privée (vie de maman et/ou d’épouse), ce qui doit inévitablement se répercuter sur leur vie au bureau.