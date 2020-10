Philippe Montant : La demande du digital learning s’est accentuée depuis le mois de septembre

Avec la crise sanitaire, il est vrai qu’on observe un véritable mouvement du digital learning. Les entreprises s’activent à déployer des offres de formation en ligne pour leurs collaborateurs en télétravail. Sont principalement choisies des formations transversales (soft skills, leardership…), censées préparer le “futur du travail” post Covid-19, ou encore les formations métiers.

La demande s’est accentuée depuis le mois de septembre, puisque certaines formations restent prioritaires pour les entreprises qui ont cette culture d’entreprise apprenante.

Car les enjeux pour les entreprises restent tout aussi importants. Aujourd’hui, l’expression d’un besoin d’accompagnement et de tutorat à distance de leurs bénéficiaires est de plus en plus manifeste. Et c’est une grande évolution du e-learning qui explique la réussite des grands projets lancés dans le domaine du e-learning.

D’un autre côté, la formation digitale ne cesse de se renouveler en matière de nouveaux usages ces dernières années, que ce soit des vidéos interactives, l’immersive learning ou encore le blended qui fonctionne très bien actuellement.

Au sein de Rekrute, nous avons mis en place depuis quelques années déjà notre plateforme Knowledge, fruit d’un partenariat avec le leader européen Crossknowledge, et qui regroupe plus de 80 programmes de formation avec plus de 25 000 contenus.