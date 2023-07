Ziyech victime d’escroquerie ?

L’année 2023 serait la pire saison vécue par Hakim Ziyech… Depuis ses performances lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, où il a contribué à l’exploit historique de son pays, c’est la déveine totale. Après avoir décliné des offres pendant l’été 2022, il va manifester son souhait de partir sous d’autres cieux. C’est le PSG qui était sa nouvelle destination. Mais, un gros raté va bizarrement surgir de la part de Chelsea. Alors que le joueur se trouvait à Paris, et se préparait à être officialisé, Chelsea «s’était trompé» quant aux bons documents à envoyer lors du dernier jour du mercato hivernal !

Puis on apprend que le club saoudien d’Al Nasr avait entamé des négociations avec le joueur et Chelsea. Toutes les parties se sont accordées et Hakim n’avait plus qu’à signer le contrat. On commençait déjà à l’appeler Haj Ziyech. Soudain, survient un nouveau rebondissement: Al Nasr aurait découvert des problèmes au genou de Hakim et envisagerait de ce fait de tout annuler ! Ce problème n’aurait pas été détecté par le PSG lors de la visite médicale du marocain en janvier dernier ? Si, cela avait déjà suscité une inquiétude, rapidement levée, lors de sa visite médicale passée à Paris. Ce qui fait dire à certains observateurs que les choses ne sont pas aussi claires qu’elles en ont l’air.

D’aucuns avancent que l’attitude du club saoudien n’est qu’une manœuvre pour pousser le maestro marocain à revoir son salaire à la baisse. D’ailleurs Al Nasr a bien déclaré offrir une seconde chance à Ziyech, même après ce problème du genou, à condition de «diminuer» son salaire de 40% ! Parce que Al Nasr veut recruter Marcelo Brozovic et qu’il ne lui reste plus assez d’argent, d’où le choix de se tourner vers le Marocain et puiser dans son salaire initial. D’autres accusent carrément le club saoudien de lésion, de vol, voire d’escroquerie. C’est peut-être une culture dans l’univers du ballon rond dans ces contrées. Par exemple, lorsque le club Al Ittihad avait recruté Hamdallah en grandes pompes et que ce dernier a été à la hauteur en s’imposant comme buteur du club et du championnat… Abderrazak n’a pas de problème de genou ou de cheville et il marque quasiment à chaque rencontre faisant preuve d’un haut niveau. Mais, dès l’annonce de l’arrivée de Karim Benzema, le Marocain (en pleine forme) est relégué au second plan… On lui confisque même son numéro (9) pour l’offrir au nouveau venu de France…

Pour revenir à Hakim, au pire il risque d’aller jusqu’au au terme de son contrat avec Chelsea, soit jusqu’en 2025. Une petite galère de deux saisons supplémentaires en Angleterre…