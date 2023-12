Xiaomi sort une montre connectée intégrant ChatGPT

Ecran

Spécifications clés.

La montre propose un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et jusqu’à 600 nits de luminosité maximale. Elle est aussi équipée de trois boutons latéraux histoire de naviguer rapidement dans son interface.

Tech

Des atouts technologiques à profusion

Couplée à un smartphone, cette montre peut recevoir des appels Bluetooth. C’est également un appareil qui surveille votre fréquence cardiaque et relève votre taux d’oxygène dans le sang, le tout en 24h/24 et 7j/7. La fiche technique compte également la technologie NFC.

Prix

48 euros seulement.

Disponible en noir et en bleu, la Black Shark S1 Pro est vendue en France au prix de 48 euros. D’après le constructeur, la montre annonce, en plus de sa robustesse et de son look industriel, une autonomie de 15 jours en utilisation normale de quoi séduire les amateurs de montres sportives !