WhatsApp lance deux nouvelles fonctionnalités de confidentialité

« La mise en sourdine des numéros inconnus a été conçue pour vous fournir plus de confidentialité et vous donner plus de contrôle sur vos appels entrants. Elle vous permet de filtrer automatiquement les spams, les arnaques et les appels de numéros inconnus pour encore plus de protection », ont-ils expliqué dans un article consacré à la présentation de ces nouveautés.

Selon la même source, les appels seront affichés dans la liste d’appels afin que chaque utilisateur puisse les vérifier au cas où il s’agirait d’un appel important. Toutefois, ces appels ne feront pas sonner le téléphone.

WhatsApp a également déployé une deuxième fonctionnalité qui porte sur la vérification de la confidentialité. Il s’agit d’un guide qui présente les paramètres de confidentialité importants dans le but de se protéger correctement.

Les deux fonctionnalités sont désormais disponibles sur l’application de messagerie.