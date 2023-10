Vidéo. La Coupe du Monde 2030 célébrera la paix et la tolérance, selon la FIFA

En vue de marquer comme il se doit le centenaire de la compétition phare du football et après consultation des confédérations, le Conseil de la FIFA a pris, au cours de sa séance tenue ce mercredi 4 octobre par visioconférence depuis le siège de la FIFA, plusieurs décisions clés en lien avec l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

«Véritable invitation à venir célébrer le football, la Coupe du Monde de la FIFA et son centenaire d’existence, l’édition 2030 de la compétition phare du football mondial se disputera dans pas moins de trois continents et six pays», annonce la FIFA dans un communiqué. Le Conseil de la fédération internationale a unanimement convenu que la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne serait la seule en lice.

Ces trois pays organiseront donc la compétition et leur équipe nationale respective sera par conséquent automatiquement qualifiée, leurs places étant déduites du quota réservé à leur confédération respective.

Par ailleurs, compte tenu du contexte historique entourant l’édition 2030 de la Coupe du Monde, le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité d’organiser une cérémonie de célébration du centenaire dans la capitale du pays ayant accueilli la toute première édition de la compétition, à savoir Montevideo, en Uruguay. En outre, trois rencontres de la Coupe du Monde 2030 auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

Célébration du centenaire de la Coupe du Monde

«Dans un monde divisé, la FIFA et le football apportent de l’unité. Le Conseil de la FIFA, au nom du monde du football, a convenu aujourd’hui à l’unanimité de fêter de la plus belle des manières le premier siècle d’existence de la Coupe du Monde de la FIFA, entamé en Uruguay en 1930», souligne la FIFA.

Une cérémonie commémorative sera ainsi organisée en Amérique du Sud, tandis que trois pays sud-américains (l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay) accueilleront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. La première de ces trois rencontres sera bien entendu disputée là où tout a commencé, dans l’enceinte légendaire de l’Estadio Centenario de Montevideo, afin de célébrer comme il se doit le centenaire de la compétition.

«Le Conseil de la FIFA a également convenu à l’unanimité que la seule candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera celle du Maroc, du Portugal et de l’Espagne. Deux continents, l’Afrique et l’Europe, côte à côte pour célébrer le football et véhiculer un formidable esprit de cohésion sociale et culturelle. Quel magnifique message de paix, de tolérance et d’inclusion», déclare la FIFA.

Trois continents, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud, et six pays, l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay, accueilleront le monde pour «célébrer ensemble notre sport, mais aussi la Coupe du Monde de la FIFA et son centenaire. Cette édition 2030 aura donc une résonance globale véritablement unique», a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA.

De son côté, Pedro Sanchez a commenté le choix des pays hôtes de l’édition 2030 de la Coupe du Monde, précisant que «la désignation de l’Espagne, du Portugal et du Maroc est une excellente nouvelle et une grande fierté».

Le président du gouvernement espagnol a déclaré : «Nous démontrerons la force du football de notre pays en tant que champion du monde, et nous défendrons les valeurs d’égalité, de solidarité et de saine compétition qui doivent accompagner le sport».