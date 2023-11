UNESCO : Bensaid plaide pour la mise en place d’un fonds de soutien aux PME

Intervenant à la 3ème édition du Forum des jeunes de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO Youth Forum), tenue en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Mehdi Bensaid a passé en revue les principaux programmes lancés au Royaume au profit des jeunes.

Il a également plaidé pour la mise en place, auprès de l’UNESCO, d’un Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, indique un communiqué du ministère.

Bensaid a mis l’accent, lors de cette rencontre, sur la Haute sollicitude royale qui entoure le patrimoine culturel matériel et immatériel, rappelant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a annoncé, en 2022, la création d’un Centre national pour le patrimoine culturel immatériel, note la même source. Il a également souligné l’intérêt porté par le Maroc au patrimoine culturel africain, qui s’est traduit par la signature d’une convention-cadre de partenariat avec l’UNESCO en vue de mettre l’expertise marocaine dans le domaine du patrimoine à la disposition des pays d’Afrique subsaharienne.

A cet égard, le responsable gouvernemental a appelé l’UNESCO à accorder plus d’attention au patrimoine culturel immatériel africain et à œuvrer pour une meilleure représentation des biens culturels africains dans le classement du patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO. En marge du Forum, Bensaid a tenu une rencontre avec la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, pour examiner les moyens de développer la coopération entre le Maroc et cette organisation onusienne. Il s’est aussi entretenu avec la ministre éthiopienne des Femmes et des affaires sociales, Ergogie Tesfaye, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir l’échange des expériences en matière de programmes et de politiques publiques destinées aux jeunes.