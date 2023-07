Un Prix de la littérature et des études hassani voit le jour

Cette convention a été signée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le président de la Fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benaich, et le directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, Jebrane Reklaoui.

Ce prix comprend deux catégories de prix. La première concerne la catégorie littérature et elle est ouverte aux écrivains marocains dans les domaines de la poésie, du théâtre, des romans et des contes écrits avec l’expression hassani. Quant à la deuxième, elle concerne des études et des recherches et il est ouvert aux écrivains marocains dans les domaines des études littéraires et linguistiques, de la critique littéraire et des sciences humaines et sociales, écrits en hassani.

Le Prix de littérature et d’études hassani s’inscrit dans le cadre des efforts visant la préservation et la valorisation de la culture hassani et le renforcement de sa position en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine conformément à la Constitution du Royaume.

Il vise également à encourager la création littéraire, notamment la poésie, le conte et le théâtre hassani, ainsi que les études liées à l’histoire hassani.

Le programme du Moussem de Tan-Tan comprend de nombreuses activités patrimoniales, sportives, culturelles, artistiques, socio-économiques, des tentes thématiques, des courses de dromadaires, des concours de cuisine traditionnelle, ainsi que des séminaires, des soirées musicales, des expositions et un carnaval.