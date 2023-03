Trois activités pour maintenir sa forme pendant ramadan

Le Ramadan est souvent synonyme de nonchalance, perte de productivité et de rendement, visages ternes et nervosité à fleur de peau…, et pourtant, le sport connaît un engouement pendant le mois sacré auprès des cadres. Ils sont de plus en plus nombreux à s’y adonner durant ce mois d’opulence alimentaire. C’est pourquoi les professionnels du secteur, clubs de sport et les centres de fitness, tentent, chaque année, de répondre aux attentes de leur clientèle habituelle et également aux sportifs ponctuels. Selon les clubs de sport, les abonnés se mettent en équipes et organisent des tournois de mini-foot avant ou après le ftour. Certains reviennent parfois le soir pour une séance de natation, yoga, sauna ou massage. Toutefois, même si leur activité se maintient pendant Ramadan, les clubs de sport notent qu’une partie de leurs adhérents déserte les salles pour faire uniquement de la marche et reprend, une fois la période du jeûne passée, le sport en salle. En groupe ou seuls, les marcheurs font leur jogging, une heure avant le ftour, sur la corniche, sur les grandes artères de certains quartiers ou en forêt. Il y a également les adeptes de la bicyclette. Toujours pour les amateurs de marche ou de course à pied, plusieurs programmes seront programmés prochainement, notamment l’événement CasablancaRun qui propose pas moins d’une vingtaine d’activités non compétitives (course, marche, initiation ou jogging, fitness…), et ce, à travers différents endroits (Anfa Park, forêt de Bouskoura, parc de La Ligue arabe, corniche Aïn Diab, parc l’Hermitage…).

Le football est également très prisé durant cette période. Dans plusieurs complexes de la ville, des tournois sont organisés par les employés ou des groupes d’amis. Une cotisation de 50 DH par personne permet de louer pour une heure le terrain de foot. Plusieurs matchs sont ainsi programmés les soirs dans le terrain d’El Hank ou encore au complexe Casa Soccer pour ne citer que ces endroits. Le padel n’est pas en reste. City Ball, VGK Benslimane, Palmeraie Country Club, Club Dar Bouazza… Il faut compter entre 100 et 150 DH l’heure ou 2 heures de pratique. Les tournois inter-entreprises sont également au rendez-vous.

Marche et course à pied

Avec le biking, la marche ou la course à pied restent prisées et recommandées et ne représentent aucun danger sur la santé. Parce que le jeûne fragilise le corps, les entraînements doivent donc être adaptés pendant cette période et il faut privilégier

les sorties en endurance fondamentale qui permettent de suivre un rythme soutenu.

Tournois de foot

Les tournois de football sont un rituel qui domine ce mois sacré dans chaque quartier mais aussi au sein des clubs sportifs. City Ball, Ginga, Casa Soccer…, plusieurs clubs organisent des tournois. Parfois, il suffit de se faire plaisir après le ftour en louant un terrain pour une heure. Certains clubs restent ouverts au-delà de minuit.

Padel

Moins contraignant que le tennis, le padel séduit par son côté ludique mais aussi technique. Un sport qui suscite de l’intérêt aussi bien chez les hommes que les femmes et qui permet de réunir également les cadres avec les employés dans un contexte extraprofessionnel. Des tournois peuvent également se jouer en double ou en mixte.