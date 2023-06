Tourisme: Voici les tendances des voyagistes selon le dernier Travel Industry Trends

La dernière édition du Travel Industry Trends, qui traite de l’industrie du voyage, révèlent que les consommateurs, y compris ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (MENA), profiteront d’un écosystème de voyage plus traditionnel en 2023, en donnant la priorité aux voyages d’agrément et en empruntant de nouveaux couloirs dans le monde entier.

Le rapport Travel Industry Trends 2023 fournit ainsi des informations clés sur l’état mondial du voyage, ponctué par des paysages économiques changeants, des demandes persistantes des consommateurs et une réouverture de la Chine continentale, est-il indiqué dans un communiqué relayé par la MAP. Face aux vents contraires de l’économie, la préférence post-pandémique pour les expériences plutôt que les choses et la demande constante de voyages d’agrément façonnent les perspectives pour 2023.

Initialement à la traîne par rapport aux voyages d’agrément, les voyages d’affaires ont trouvé leurs marques dans la seconde moitié de 2022, en particulier dans les cultures qui privilégient le retour au bureau. Avec une économie incertaine qui crée des turbulences entre les marchés, la réouverture de la Chine continentale devrait soutenir la croissance mondiale.

Parmi les résultats clés, les touristes continuent de privilégier les expériences. La préférence pour les expériences plutôt que pour les choses persiste, et les voyageurs du monde entier font preuve d’une nouvelle demande pour ce qui est singulier. Potentiellement influencés par les médias sociaux et le divertissement, les voyageurs atterrissent dans des destinations moins connues à la recherche d’une immersion culturelle. Les dépenses mondiales consacrées aux expériences sont en hausse de 65%, tandis que les dépenses consacrées aux objets sont en hausse de 12% par rapport à 2019.

Dans la région MENA, les dépenses axées sur l’expérience augmentent dans certains pays, comme le Maroc, où elles ont connu une hausse considérable de 117,5% en glissement annuel en mars 2023. Les voyageurs établissent de nouvelles routes. Ainsi, en 2023, une nouvelle dynamique est apparue, les voyageurs explorant des destinations plus proches de chez eux. L’Égypte et l’Arabie saoudite sont entrées dans le top 10 du classement cette année, aux septième et huitième place respectivement.

Le Royaume-Uni, les USA, les Émirats arabes unis et la France restent les destinations internationales les plus populaires pour les voyageurs quittant le Moyen-Orient. Les voyages d’agrément et d’affaires progressent au même rythme. En effet, les voyages d’agrément et les voyages d’affaires augmentent désormais au même rythme, soit une variation de 42% en glissement annuel entre 2022 et 2023.

Autres tendances, les réservations de vols d’affaires ont rattrapé les loisirs dans les régions où la culture du retour au bureau est forte. Entre janvier et mars 2023, les réservations de voyages d’agrément aux Émirats arabes unis ont augmenté de 49,5% par rapport à la même période en 2022.

Le recouvrement des frais de voyage et de représentation pour les entreprises est en hausse. Dans la région MENA, les dépenses de voyage et de divertissement (T&E) des petites entreprises ont, en effet, connu une hausse de 49% si l’on compare mars 2023 à mars 2022. La trajectoire ascendante se poursuit de janvier à mars 2023, les dépenses des petites entreprises en matière de frais de voyage et de représentation sont en hausse de 56% comparé à la même période en 2022.