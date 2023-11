Sunity, un kit pour passer facilement à l’énergie solaire

Tech

Kit solaire Sunity. Il comprend un module photovoltaïque qui convertit l’énergie solaire en courant continu (CC), un micro-onduleur pour transformer le CC en courant alternatif pour intégration immédiate dans une prise électrique normale, ainsi qu’un compteur connecté pour suivre la production d’énergie sur smartphone en temps réel.

Montage

Facile à installer soi-même

Le montage peut se faire en 10 minutes en suivant le guide détaillé et se résume à installer un panneau solaire sur son support et à brancher une prise de courant, dont la production d’énergie vient directement en déduction de l’électricité que vous consommez.

Prix

En promotion. En ce moment, le kit solaire Sunity 425W Double Face est affiché à 669 euros au lieu de 720 euros. Une double garantie est aussi proposée : 25 ans pour le produit et 30 ans pour la production. Un investissement intelligent pour un avenir énergétique plus propre et plus abordable.