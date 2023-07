Soufiane El Bakkali : Un joyau dans la Diamond League

Après son dernier exploit au meeting de Silesia en Pologne, dimanche 16 juillet, Soufiane El Bakkali, champion du monde et champion olympique, s’installe au sommet du 3000 m steeple. En mai dernier, il avait signé la meilleure performance mondiale de l’année de la discipline en terminant sur un temps de 7 minutes 56 secondes et 68 centièmes. El Bakkali avait déjà remporté le 3000 m steeple du meeting de Stockholm et du meeting international Mohammed VI à Rabat, comptant également pour la Ligue de Diamant. C’est le maître absolu de cette compétition au niveau international.

Cet athlète est un digne héritier des glorieux moments que les Marocains avaient vécu avec Hicham El Guerrouj il y a une vingtaine d’années. Se féliciter de l’exploit El Bakkali constitue une occasion de rappeler des noms d’athlètes piliers, dont certains sont presque oubliés. Pour les JO, c’était en 1960 qu’un Marocain du nom d’Abdeslam Radi, originaire de Taounate, remporta la médaille d’argent au Marathon des Jeux olympiques de Rome. On n’entendit plus parler de performances dans ce domaine jusqu’au début des années 1970. Un champion marocain du nom de Haddou Jadour s’était imposé en Cross-Country (Al 3adou rrifi) au niveau régional et continental.

Une lignée de champions

Vers la fin des années 1970, une Marocaine du nom de Hassania Drami va dominer la même discipline. Mais le saut qui va propulser le Maroc au rang des pays aux grands athlètes va commencer en 1983, lors des championnats du monde à Helsinki lorsqu’un certain Saïd Aouita remporta la médaille de bronze sur 1500 m. Mais avant, pour ceux qui ne le savent pas, Aouita avait déjà participé aux Championnats du monde de cross-country de Glasgow, en 1978, mais pour sa première compétition internationale, il avait terminé à la 34e place.

Les JO de Los Angeles de 1984 annoncent l’âge d’or pour l’athlétisme national. Deux médailles d’or, une pour Saïd Aouita (1500 m) et l’autre pour Nawal Moutawakkil (400 m haies). Les succès, les records et les réussites dans ce domaine vont alors se succéder. Les champions nationaux aussi. On découvre alors Brahim Boutayeb, Fatema Aouam, Khalid Sekkah, Salah Hissou, Zahra Ouaziz, puis Nezha Bidouane, qui régnèrent sur les pistes dominant les athlètes de l’Est comme de l’Ouest.

En 1996, un certain Hicham El Guerrouj est désigné par le public comme le successeur de Saïd Aouita. Après un ratage aux JO d’Atlanta 1996, le jeune athlète marocain va pulvériser le record des 1500 m ( 3 min 26 s 00), le 14 juillet 1998, lors du meeting Golden Gala de Rome en Italie. En 2000, aux JO de Sydney, El Guerrouj se contentera d’une deuxième place, pris alors en tenaille entre les deux Kenyans, Noah Kiprono Ngenyi et Bernard Lagat.

En même temps, un autre Marocain du nom de Jawad Gharib va surprendre le monde entier en devenant champion de Marathon. A Athènes en 2004, Hicham EL Guerrouj entre dans l’histoire des performances par la grande porte : médaille d’or aux 1500 m et aux 5000 m. Il fallait le faire !

Depuis cette date, l’athlétisme national va connaître une période de vaches maigres, malgré l’existence de certains athlètes de haut niveau comme Halima Hachlaf, Abdalâati Iguider, Hamid Ezzine…. jusqu’à ce qu’on découvre Soufiane El Bakkali en 2016. Depuis, ce grand athlète va travailler dur et devenir champion du monde et champion olympique.

Aujourd’hui, il règne en maître sur le 3000 m steeple…, où il est invaincu depuis septembre 2021. Il ne reste plus à Soufiane qu’à battre le record de cette discipline, détenu par l’Éthiopien Lamecha Girma, et faire comme Hicham dont le record du 1500 m tient toujours, 25 ans après…