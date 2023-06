Soufiane Amrabat – Premier League : «It does not work»

Il y a déjà plusieurs semaines que l’information est relatée, et elle l’est davantage au fur et à mesure de l’approche du Mercato estival : Soufiane Amrabat est plébiscité par un certain nombre de clubs. Le dernier qui sort dans les recherches est le club anglais de West Ham United, après Manchester United et, un peu avant, Liverpool. Puis la rumeur commence à s’intensifier autour d’un départ du gladiateur vers le FC Barcelone pour en arriver à la conclusion actuelle : Soufiane veut jouer en Liga espagnole.

Mais tout n’est pas si simple. Et pour cause ! La gestion de la Blaugrana team est changée en raison des difficultés financières et des limites de la trésorerie actuelle du club. De son côté, l’entraîneur de Barcelone, Xavi, a déclaré à une chaîne locale, jeudi dernier, que le milieu de terrain qu’il faudrait à son équipe devrait être capable de gagner tous les duels et de ne pas perdre la balle en plus de disposer d’une très bonne condition physique… Si ce n’est pas à peu près le portrait d’Amrabat… Mais il termine par dire que, pour lui, en tant que coach, ce qui importe le plus, c’est de faire ce qu’il y a de mieux pour le Barça. Ce qui implique la prise en considération des moyens à disposition et la souffrance de la trésorerie du club…

Le frère aîné de Soufiane a confirmé cette lecture lors d’un entretien avec la chaîne ESPN. Nordine Amrabat a ainsi confirmé que son frère ne peut jouer que pour un grand club d’Europe en réponse à ce qui se dit d’un éventuel départ vers West Ham. Soufiane ira dans un club en perpétuelle concurrence pour les titres continentaux. Et en revenant un peu sur les confidences de Soufiane lui-même, lorsqu’il avait publiquement déclaré qu’il aimait vraiment le style de Diego Simeone, et les bruits qui parlent d’un relation d’amour ayant commencé entre Amrabat et l’Atletico de Madrid, on peut déduire que c’est dans la capitale espagnole que le gladiateur marocain va rejoindre ses nouveaux quartiers. Pour les innombrables fans, surtout marocains, de Soufiane, il restera toujours leur idole où qu’il se trouve.