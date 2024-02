Yakout Yamani nous reçoit chez elle entre deux vols. Ses allers-retours entre la France et le Maroc sont, ces jours-ci, fréquents pour des cours de conduite et des stages de navigation. Parce qu’avec son amie d’enfance et coéquipière, Imane El Hassani, elle participera à la 33e édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera…