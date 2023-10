Vidéo. Don d’organes : La Fac de médecine de Rabat fait de la sensibilisation

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat a accueilli ce mardi 17 octobre un séminaire de sensibilisation et de formation, placé sous le thème «Le dons des Organes: Tous Concernés». L’événement a réuni des experts médicaux de renom et donné lieu à des témoignages poignants, visant à sensibiliser les apprenants sur l’importance vitale des organes et à en encourager la donation.

L’événement s’est déroulé sous forme de plateforme interactive où des experts en médecine ont partagé leurs connaissances approfondies sur le fonctionnement des organes du corps humain. Les étudiants ont eu l’opportunité d’approfondir leur compréhension des systèmes organiques, comprenant ainsi l’impact de chaque organe sur notre bien-être général.

Les témoignages ont été l’un des points forts de cette journée, mettant en lumière des histoires réelles de personnes dont la vie a été transformée grâce à la transplantation d’organes.

Le Doyen de la Faculté de Médecine, le Pr Brahim Lekehal a exprimé à cette occasion sa gratitude envers les experts et les témoins pour leur contribution significative à cet événement. Il a souligné que la sensibilisation à ce sujet est une responsabilité collective et a encouragé les étudiants à partager les connaissances acquises avec leurs communautés respectives.

“Le don d’organes est l’un des actes les plus nobles de générosité qui permet à des patients en attente d’une greffe de retrouver une seconde vie. Il implique que des individus donnent une partie d’eux même pour sauver la vie d’autrui”, a-t-il affirmé.

Pour sa part, le directeur du CHU Ibn Sina de Rabat, Mohsine Raouf, a relevé que le CHU s’engage à déployer tous les moyens nécessaire en vue de développer davantage le don d’organes au Maroc, notamment par le biais de la sensibilisation des citoyens et de la formation du personnel hospitalier.