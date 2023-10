Pass jeunes : 100.000 bénéficiaires de la phase expérimentale

Quelque 100.000 jeunes ont bénéficié de l’application Pass Jeunes dans sa phase d’expérimentation, lancée par le ministère de la Jeunesse, au niveau de la région de Rabat-Salé- Kénitra.

Selon le ministre Mohamed Mehdi Bensaid, son département ambitionne, un an après le lancement de ce programme visant à consolider la confiance entre les jeunes et les institutions de l’Etat, de cibler des millions de jeunes, par le biais de sa généralisation à l’échelle nationale.

Le ministre a fait savoir que son département a lancé ladite application dans sa phase d’expérimentation au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en vue d’accompagner ce nouveau programme et garantir l’adhésion des jeunes à ses différents services.

Il a ajouté, pendant une session de questions orales au Parlement, que cette expérience vise à éviter toutes éventuelles difficultés techniques et à permettre aux cadres du département de la jeunesse d’accompagner ce nouveau programme.

Dans cette lignée, le responsable gouvernemental a noté que la réussite de la généralisation de ce programme «est tributaire de l’implication des régions». Cela dit, les premières prestations seront fournies par les établissements publics, dans la perspective de faire bénéficier ultérieurement les jeunes de services proposés par les établissements privés.

A noter que le Pass Jeunes est une application gratuite destinée exclusivement aux jeunes marocains et étrangers résidant au Maroc âgés de 16 à 30 ans.

Cette application propose de nombreux avantages, des réductions et des offres gratuites pour permettre à cette frange de la société de bénéficier des prestations culturelles et sportives, outre la possibilité d’accéder aux moyens de transport et au logement dans tout le Royaume.