Les Assises du Féminisme se tiendront mi-décembre

C’est en décembre prochain que se tiendront, à Rabat, les Assises du Féminisme. Cette première édition aura pour thème « Quelle réforme du code de la famille voulons-nous? »

Organisé par l’Association pour la Promotion de la Culture de l’Égalité, cet événement s’impose à la veille de la réforme de la Moudawana. «L’idée m’est venue il y a une année suite au discours royal appelant à la révision du code de 2004. J’ai voulu donner aux associations féminines, qui travaillent chacune dans son coin, l’opportunité d’œuvrer ensemble pour une plus forte mobilisation», explique Aicha Zaimi Sakhri, présidente de l’APCE créée en 2023.

Lors de cette rencontre, associations, islamologues, anthropologues, médecins, historiens, juristes et experts dresseront l’état des lieux de l’égalité au Maroc et débattront des enjeux liés au féminisme marocain. Le mouvement remonte aux années 50 et a été porté des personnalités, hommes et femmes, influentes. L’objectif consiste aussi, souligne Aicha Zaimi Sakhri, à faire des recommandations pour la réforme de la Moudawana qui ne vise pas, comme le précise le discours royal, à octroyer à la femme des privilèges gracieux mais à lui permettre de jouir de ses droits légitimes. Pour cela faudra-t-il apporter des amendements ou bien opérer une refonte globale ?

Un magasine engagé pour la dignité des femmes

C’est à cette interrogation que tenteront de répondre les participants aux premières Assises du Féminisme. Celles-ci seront également une opportunité pour les associations de sensibiliser les jeunes au débat actuel et à la culture de plaidoyer. Une façon de préparer la relève au niveau du mouvement féministe.

Et pour porter les Assises du Féminisme, l’association pour la promotion de la culture de l’égalité lance, demain lundi, son magazine en ligne: Égalitémag. Indépendant et engagé, ce support permettra de militer pour la culture de l’égalité et de liberté. Pour sa directrice de publication, Aicha Zaimi Sakhri, « le magazine permettra de promouvoir l’émancipation des femmes en traitant des questions fondamentales notamment les inégalités, la lutte contre les discriminations ou encore le changement des mentalités ». Tous les quinze jours, Égalitémag publiera une newsletter contenant des portraits de femmes, des témoignages ainsi que des entretiens avec des personnalités connues soutenant la cause des femmes. Le nouveau support mettra ainsi en avant les actualités des mouvements féministes.