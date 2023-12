La Fondation OCP au chevet des personnes à besoins spécifiques

Au-delà de la vision et de ses enjeux, la Fondation OCP traduit son engagement pour l’éducation inclusive en action. Pour elle, cette éducation est un tremplin vers l’insertion professionnelle, notamment pour les personnes à besoins spécifiques, et ce, en partant du principe que chaque individu devrait avoir la possibilité de participer activement dans le monde du travail, dans la double perspective de l’épanouissement individuel, ainsi que pour la contribution au développement de la communauté. Raison pour laquelle la Fondation OCP s’est engagée en faveur de la promotion de l’éducation inclusive, avec un accent particulier sur l’autonomisation et l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap. Or, ceci passe d’abord par les actions favorisant l’insertion en milieu scolaire, par le truchement de ses partenaires qui collaborent avec les écoles, les enseignants et les familles. L’objectif étant, indique-t-on auprès de la Fondation, de créer un environnement éducatif inclusif où les élèves ayant des besoins spécifiques puissent recevoir une éducation de qualité aux côtés de leurs pairs, et ce, par le biais de programmes d’adaptation et d’accompagnement pédagogique idoines allant dans le sens de l’élimination des obstacles qui seraient de nature à entraver l’accès à l’éducation, tout en favorisant le développement personnel et social des personnes en question. Conjuguant la vision aux actes, la Fondation OCP tisse des liens de partenariat avec différentes organisations, des associations nationales et autres professionnels de l’éducation spécialisée qui partagent sa philosophie. La démarche consiste à œuvrer à la création de programmes de formation professionnelle adaptés, permettant l’acquisition des compétences essentielles pour l’intégration de ces personnes dans le marché de l’emploi.

Hadaf atteint son but

Dans le cadre de ses engagements actés, la Fondation OCP soutient, depuis 2021, l’association Hadaf pour son projet de remise à niveau et du développement de la maison d’hôtes «Dar Diaf». Une initiative novatrice qui vise l’insertion sociale et professionnelle de 85 jeunes en situation de handicap mental, en mettant à leur disposition une structure de formation professionnelle adaptée, greffée à des activités créatives et productives. À noter, en outre, que l’espace réhabilité, au sein de l’établissement Hadaf, répondant aux normes d’une vraie maison d’hôtes, a été officiellement inauguré en 2022.

Al Manar, une lumière au bout

C’est dans le même sillage qu’on peut intégrer le partenariat, scellé en 2021, entre la Fondation OCP et l’association Al Manar pour le soutien de 16 enfants en situation de handicap mental, avec pour objectif de favoriser leur éducation spécifique en vue de les préparer à une intégration harmonieuse dans le tissu sociétal et, partant, dans le monde professionnel. À la clé, tout un éventail d’activités (scolaires, sportives, artistiques, etc.) a été conçu et mis en place. Un partenariat qui a non seulement servi les apprenants, mais a aussi impacté positivement les 16 familles des enfants, souligne-t-on du côté de la Fondation OCP. D’ailleurs, deux d’entre eux ont eu, en juin 2022, l’opportunité d’effectuer un stage de pré-embauche chez une grande enseigne en boulangerie et, en juillet de la même année, un autre jeune a décroché un emploi dans un prestigieux club de golf où il s’occupe de l’entretien des pelouses.

Le cas Anaïs…

Un autre exemple édifiant de l’importance de l’appui de la Fondation OCP en matière d’éducation inclusive est celui matérialisé par le partenariat avec l’association Anaïs. Dans ce cas d’espèce, la Fondation a pris sur elle de parrainer 22 enfants à besoins spécifiques. Objectifs : développement personnel, épanouissement et autonomie sociale. Sur la base d’une approche holistique, alliant le développement de l’apprentissage au renforcement de l’autonomie, il s’agit de promouvoir les compétences des bénéficiaires, le but ultime étant de les préparer à une insertion professionnelle réussie, et ce, dans le cadre protégé de quatre ateliers professionnels majeurs et d’un atelier d’accompagnement. Les ateliers (Restauration, Pâtisserie, Blanchisserie et Jardinage) d’Anaïs reçoivent actuellement 76 jeunes, dont 11 sont pris en charge par la Fondation. Les résultats sont là et démontrent que l’approche pédagogique adoptée porte ses fruits en termes d’amélioration observée chez les bénéficiaires.

D’autres initiatives…

L’engagement agissant de la Fondation OCP ne se limite pas seulement à l’accompagnement des personnes ayant un handicap mental, mais s’étend au soutien des enfants malentendants à l’accompagnement thérapeutique et éducatif, à la prise en charge des enfants autistes et d’autres à besoins spécifiques.

Ce qui se matérialise à travers l’accompagnement de plusieurs partenaires, dont la Fondation Lalla Asmae, SOS Autisme, APAEP, Association Al Amal, Manbar AlMouak. Et ce sont des dizaines d’enfants,

et par ricochet leurs familles, qui bénéficient du soutien de la Fondation OCP. Pour la Fondation OCP, l’éducation inclusive n’est pas un slogan, mais des actions à forts impacts.