Fortes rafales de vent : Les usagers des routes appelés à la vigilance

Le ministère de l’Équipement et de l’eau a émis un appel à la prudence et à la vigilance à tous les usagers des routes et autoroutes, en raison des fortes rafales de vent avec chasse-poussières prévues à partir de jeudi dans plusieurs régions du Royaume.

Le ministère exhorte les usagers à reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques prévue la soirée de vendredi 3 novembre. Pour plus d’informations, un numéro téléphonique (05.37.71.17.17) est mis à la disposition des usagers. La Direction générale de la météorologie (DGM) avait émis mercredi un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, annonçant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume.

Ainsi, de fortes rafales de vent (70/90 km/h) avec chasse-poussières locales sont prévues, du jeudi à 9 h au vendredi à 6h, dans les provinces de Tétouan, Al Hoceima, Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Chefchaouen, Taourirt, Oujda-Angad, Guercif, Boulemane, Taza, Driouch et Berkane, a précisé la DGM. Ce même phénomène est également prévu, du jeudi à 16 h au vendredi à 12h, dans les provinces de Nador, Jerada et Figuig, selon la même source.