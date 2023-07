Excellence éducative : Partenariat entre l’Éducation nationale, la Fondation OCP et l’UM6P

Le ministère de l’Éducation nationale, la Fondation OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont signé vendredi 21 juillet, une convention de partenariat visant à promouvoir l’excellence éducative à travers l’investissement dans des initiatives novatrices, créant ainsi de nouvelles opportunités aux enseignants et aux étudiants. Le ministère de l’Économie et des finances a également apporté son soutien à cette initiative.

Cette nouvelle convention est basée sur quatre principes fondamentaux. Tout d’abord, elle vise à encourager l’innovation et l’expérimentation de nouveaux modèles éducatifs. Ensuite, elle vise à promouvoir la dissémination et l’ancrage de la culture de l’excellence éducative. Troisièmement, elle vise à autonomiser les acteurs du terrain dans le domaine de l’éducation. Enfin, elle vise à créer un impact durable sur les bénéficiaires.

L’accord porte sur la formation des enseignants, la recherche et développement, la transformation digitale, ainsi que l’innovation pédagogique créative et durable, en s’appuyant sur l’UM6P en tant que catalyseur de l’innovation pédagogique et se concentre sur quatre axes majeurs dont la dynamisation de l’émergence d’un système d’excellence et d’innovation en unissant les ressources, l’expertise et l’expérience des partenaires.

A cet égard, plusieurs nouvelles initiatives sont en cours de lancement pour améliorer la qualité de l’enseignement et répondre aux défis éducatifs actuels, notamment les Lycées d’excellence : création de deux campus d’excellence d’envergure nationale et continentale (à Rabat, à la rentrée 2023-2024, qui proposera un enseignement sport-études d’excellence et à Laâyoune qui offrira un cycle secondaire qualifiant dans les filières Scientifiques ainsi que des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles “CPGE”).

Il s’agit aussi des classes étoilées à travers la mise en place de pilotes régionaux regroupant les meilleurs élèves d’une filière, issus de la même ville pour des classes d’excellence du secondaire qualifiant et des concours d’excellence pour la préparation des élèves aux olympiades en contribuant à l’enrichissement du concept et du dispositif d’accompagnement aux compétitions internationales dans différentes filières telles que les mathématiques, la physique, la chimie…

Un premier axe prévoit aussi un brevet de technicien spécialisé (BTS) qui consiste en la mise à niveau de l’offre des filières techniques existantes et la création, au niveau de l’UM6P, de filières d’Excellence centrées sur le développement vert dont lancement de 2 BTS à la rentrée de septembre 2023.

Cet axe prévoit en outre le développement d’un programme pilote d’enseignement anglophone, couvrant les niveaux préscolaires jusqu’au secondaire qualifiant du système éducatif marocain et répondant aux normes internationales.

Le deuxième axe vise, quant à lui, à appuyer le dispositif national de formation des enseignants et des cadres pédagogiques et à mettre en place des mécanismes qui assurent une amélioration continue de la qualité de l’enseignement à travers la formation de Professeurs Agrégés (mise en place d’un parcours de formation de qualité de 3 ans, similaire à un Master Recherche, ciblant les lauréats des CPGE, suivi d’une année de préparation à l’agrégation) et l’instauration d’un dispositif de validation et de certification des acquis issus de l’expérience pour le métier de formateur des enseignants ainsi que la création d’un fonds de recherche appliquée et d’innovation (Centre d’excellence du professorat).

Le troisième axe a pour objectif de faire du parrainage des établissements un levier d’innovation dans les écoles publiques et à offrir aux élèves un environnement propice à l’expérimentation et à l’innovation éducative en focalisant sur l’apprentissage des langues à travers l’expérimentation de l’utilisation de laboratoires de langues pour le renforcement des capacités et la certification des professeurs ainsi que l’amélioration de l’apprentissage des langues par les élèves.

Le quatrième axe porte sur le renforcement de la collaboration avec le ministère de tutelle et l’accompagnement de sa transformation numérique grâce au partage de bonnes pratiques et à la mise à disposition de moyens et de ressources. Cet axe prévoit la mise en place d’une plateforme physique pour accélérer les chantiers de digitalisation prioritaires du ministère (Digital Factory).

Ce nouveau partenariat stratégique capitalise sur des réalisations majeures, depuis le démarrage de la collaboration, en 2014 entre le ministère et la Fondation OCP. Il s’agit de la mise en place du lycée d’excellence de Benguérir (1800 élèves), le parrainage de 60 écoles publiques (30 000 élèves), de 27 centres CPGE (9000 étudiants) et de 5 centres de formation des professeurs ou encore l’intégration du digital dans l’enseignement marocain.