Ecole : 45 jours de perdus et les syndicats appellent à la raison

Les mouvements de grève que connaît le secteur de l’Education nationale unissent et divisent à la fois. Et dans l’équation, ce sont les 7 millions d’élèves et leurs parents qui sont dans l’embarras. A ce jour, certaines estimations font état d’au moins 45 jours de scolarisation, depuis le début de l’année scolaire, qui ont été perdus. Un énorme temps sacrifié qui vient s’ajouter aux 195 jours de perte sur les quatre dernières années. En cumul, ce sont des millions d’heures d’apprentissage qui sont parties en fumée.

Côté syndical, on s’en lave les mains quant à qui incombe la responsabilité de la tension qui a enflé au fil des semaines. Pourtant, des appels à la désescalade sont lancés. Ainsi, la Fédération libre de l’enseignement (FLE), relevant de l’UGTM, vient d’appeler les enseignants à rejoindre les écoles. Un appel au retour à la normale, rappelons-le, qui intervient suite aux réunions qu’a tenues le Chef du gouvernement avec les centrales les plus représentatives dans le secteur. Une initiative qui constitue, selon la centrale syndicale, une démonstration de la volonté de l’Exécutif, sous la supervision direct de Aziz Akhannouch, de répondre aux attentes des femmes et des hommes de l’enseignement. La FLE appelle, par la même occasion, ses militants à l’arrêt de toutes les formes de protestation, en vue d’ouvrir la voie à un « dialogue constructif » pour solutionner les problèmes en suspens. On apprend, aussi, que la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) vient de se joindre à l’appel à l’accalmie dans le secteur. Ce syndicat, affiliée à l’UMT, vient en fait d’appeler ses militants à reprendre le chemin des établissements scolaires. Ce qui devrait permettre, dit la FNE, aux négociations déclenchées avec le gouvernement d’aboutir.

Éventuel retour à la normale !

De son côté, le syndicat national de l’enseignement (FNE) verse dans le même sens. Pour cette centrale relevant de la FDT, il n’aurait jamais été question d’exacerber la tension. Ce syndicat rejette toute responsabilité quant à la déperdition du temps scolaire, d’autant, avance-t-on, qu’il n’a jamais lancé de mot d’ordre pour un quelconque débrayage. Pour cette centrale, ce qui a été décidé, par les quatre syndicats, comme forme de protestation se limitait à l’organisation de sit-in d’avertissement de leurs conseils nationaux. Mais, aussi que l’espoir est permis de parvenir, par le truchement du dialogue, à des réponses aux revendications de la famille de l’enseignement.

Les parents, eux, sont extrêmement préoccupés par la situation. La fédération des associations des parents d’élèves tire la sonnette d’alarme et avertit quant aux pertes enregistrées dans le temps scolaire et ses répercussions sur le déroulement normal de l’année scolaire.

Avec ces nouveaux rebondissements, tout porte à croire qu’on devrait sortir de l’ornière sous peu quand bien même il y avait, en face, des agitateurs qui ne veulent pas d’accalmie en continuant à souffler sur les braises.