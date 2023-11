Code de la famille : L’Instance chargée de la révision recueille la vision du CSERFS

La réunion avec l’Instance était l’occasion pour le Conseil, en tant qu’organisme constitutionnel dont les prérogatives incluent l’émission d’avis sur les questions liées à l’éducation, de soulever un certain nombre de questions relatives aux enfants et à leur scolarité, a indiqué Aicha El Hajjami, membre du CSERFS, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion.

Mme El Hajjami a souligné que le Conseil a soulevé la question de l’identité de l’enfant et celle de l’établissement de la filiation pour les personnes nées hors mariage, ainsi que les problèmes liés à la garde, qui ont tous une incidence sur la vie scolaire de l’élève.

Elle a ajouté que la question du mariage des mineurs, en particulier des filles qui sont censées poursuivre leurs études, a également été abordée en raison de son impact négatif sur leur parcours scolaire, en plus de la question du patrimoine conjugal. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations et auditions menées par l’Instance avec les différents acteurs concernés.

Dans la Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement, le Roi Mohammed VI a souligné, que les dispositions du Code de la famille doivent également être mises en adéquation avec l’évolution de la société marocaine et les besoins du développement durable, notant que la nouvelle version s’harmonisera ainsi avec la progression de notre législation nationale.